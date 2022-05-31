Москва, 31 мая, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Политика Михаила Горбачёва не предусматривала сохранение Калининграда в составе России. Такую точку зрения высказал 31 мая в ходе своего выступления на круглом столе «Калининградская область в окружении врагов» обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Михаил Демурин

По его мнению, об этом говорят действия Горбачёва в отношении Прибалтики — в частности, он «отпустил» прибалтийские советские республики раньше остальных и безо всяких условий. Ту же линию продолжил и Борис Ельцин, считает эксперт.

Также причиной нынешнего положения в регионе стала политическя линия нулевых, направленная на то, чтобы обо всём договориться со странами Западной Европы. «В духе этой установки шёл и разговор с ЕС о жизнеобеспечении Калининграда. Мидовская линия заключалась в стремлении получить безвизовый транзит и возможность беспрепятственной перевозки военных грузов. Возможности давить были, если бы не корпоративные интересы — например, того же Газпрома. В результате родился паллиативный документ (та же виза), по которому тот же транзит может быть прекращён в любой момент», — подчеркнул Демурин.