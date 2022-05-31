Красноярск, , 12:33 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали 14 лесных пожаров на площади 32,8 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в региональном минлесхозе.

Лесной пожар Mchs.gov.ru

Кроме того, огнеборцы остановили распространение шести пожаров на площади 2,2 тыс. га. Возгорания дотушивают, проливают тлеющие и догорающие участки.

Очаги возгораний были зарегистрированы в 11 муниципалитетах, в том числе на удалённых и труднодоступных участках. Переход огня из леса на населённые пункты и объекты экономики удалось предотвратить.

По словам первого заместителя главы краевого минлесхоза Алексея Большакова, пройден пик весенней горимости в большей части региона.

На утро 31 мая в крае действует 14 лесных пожаров на площади 4,6 тыс. га. Угрозы населённым пунктам нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае действует режим ЧС, введённый ранее в связи с пожарами.

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