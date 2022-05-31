Стокгольм, 31 мая, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Уже второй месяц подряд цены на квартиры в Стокгольме продолжают падать. Об этом 31 мая написала газета Aftonbladet со ссылкой на индикатор цен на жилье от Danske Bank.

Стокгольм. Швеция

Падение цен на квартиры в Стокгольме оценивается почти в 3% по сравнению с апрелем. Экономисты DanskeBank оговариваются, что падение за отчетный период составило 1,3% с учетом фактора сезонных колебаний.

Снижение цен было равномерно распределено среди всех квартир, независимо от их жилой площади.

«Как и прежде, мы продолжаем подчеркивать, что резкое падение реальной заработной платы, сохраняющаяся нестабильность фондового рынка и тот факт, что Риксбанк начал серию ежеквартальных повышений процентных ставок, представляют собой явные риски для продолжения умеренного падения цен на жилье до конца этого года», — говорится в пресс-релизе главного экономиста Danske Bank Майкла Грана.