Уфа, , 12:37 — REGNUM Производственный комплекс по выращиванию, переработке и хранению зерновых и овощных культур намерены построить в Бирском районе Башкирии. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что приказ о включении данного проекта в перечень приоритетных подписал первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии — министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов.

Он подчеркнул, что данный проект соответствует приоритетам социально-экономического развития Башкирии. Срок его реализации — 2022−2025 годы, в результате планируется создать 55 новых рабочих мест.

«Его реализация актуальна для Бирского района, поскольку положительно повлияет на развитие сельского хозяйства, решит вопрос с неиспользуемыми земельными участками, обеспечит создание новых рабочих мест, увеличит доходы местного бюджета. Кроме того, создание производства поспособствует процессу импортозамещения сельскохозяйственной продукции в регионе», — приводит пресс-служба слова Муратова.

Отмечается, что на реализацию данного проекта планируется направить 811,3 млн рублей. Так, в Бирском районе планируют построить оросительную систему, приобрести сельскохозяйственную технику, возвести сервисный центр для ее ремонта и обслуживания.

Сообщается, что для инвестора уже подобрали земельные участки. Ему могут быть предоставлены льготы по налогу на имущество предприятий, субсидии на возмещение части затрат на покупку сельскохозяйственной техники и оборудования, а также предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов.