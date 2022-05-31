Ереван, , 12:31 — REGNUM Армения будет принимать в 2023 году чемпионат мира по тяжёлой атлетике. Об этом 31 мая сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян, выступая в парламенте.

Тяжёлая атлетика

«Я уверен, что этот чемпионат мы проведём на таком же высоком уровне, что и чемпионат Европы по боксу, который проводился в Ереване и завершился вчера», — сказал глава правительства.

Он также поздравил всех армянских боксёров, которые победили на прошедшем в Ереване чемпионате.

Напомним, чемпионат мира по боксу 2022 года прошёл в Армении с 23 по 30 мая. В нём приняли участие более 200 боксёров из 39 стран. Спортсменам из России и Белоруссии запретили в нём участвовать из-за спецоперации по денацификации Украины. Команда из Азербайджана также не прибыла из-за карабахского конфликта.