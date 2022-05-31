Рига, , 12:30 — REGNUM С 30 мая по 6 июня нынешнего года в Огрском крае (центральная Латвия) и на территории авиационной базы национальных вооруженных сил проходят международные учения «Наследие Рамштайн» (Ramstein Legacy 2022), организованные командованием ВВС НАТО.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Латвии.

Целью военных учений НАТО является расширение сотрудничества, техническая совместимость и интеграция сил ПВО страны в единую структуру управления ПВО НАТО. Учения одновременно будут проходить на территории и в воздушном пространстве Польши, Литвы, Эстонии и Латвии.

В них задействованы боевая авиация НАТО и системы ПВО малой дальности, в том числе RBS-70, Stinger и Avenger.

В учениях на территории Латвии примут участие около 300 солдат подразделения противовоздушной обороны из ВВС, Механизированной бригады сухопутных сил, ополчения «Земессардзе», а также из подразделений ПВО итальянских, чешских и американских вооруженных сил.