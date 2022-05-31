Стокгольм, , 12:36 — REGNUM 31 мая в Швеции отставному полицейскому были предъявлены обвинения в тяжком преступлении, связанном с распространением детской порнографии. Об этом написала газета DN.

Шведская полиция (сс) Dmitri Fedortchenko

Сообщается, что у мужчины обнаружили более 71 000 изображений, подпадающих под определение детской порнографии. На цифровых носителях у него также содержалось более 120 часов видеоматериалов подобного содержания.

Еще один пункт обвинения касается фотографий девушки, которые экс-полицейский сделал без ее ведома.

Мужчина уже признался в преступлениях, связанных с распространением детской порнографии. Однако он продолжает утверждать, что материалы не могут быть классифицированы как «жесткая порнография».