Стокгольм, 31 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. После громкого убийства двух молодых людей в школьном дворе в Эребру министр юстиции внутренних дел Швеции Морган Йоханссон посоветовал муниципалитетам проявлять большую активность в борьбе с организованными преступными группировками (ОПГ). Однако официальный представитель «Умеренных» по правовой политике Йохан Форсселл считает, что у профильного министра просто «иссякли идеи» насчет того, как бы еще ему уйти от ответственности в борьбе с бандами. Об этом он написал 30 мая в газете Expressen.

Frankie Fouganthin Морган Йоханссон

Рекомендации Йоханссона местным властям Форссел назвал «творческим уклонением от ответственности».

«Я думаю, что большинство людей задаются вопросом, доверяет ли [премьер-министр] Магдалена Андерссон Моргану Йоханссону», — написал политик.

Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш также считает, что в разгуле преступности виноват профильный министр.

«Посмотрите на динамику. Существует ли какой-нибудь другой министр в наше время, который потерпел такую неудачу, как он?» — написала она на странице в соцсети Twitter.