Москва, , 12:27 — REGNUM Свыше 140 мероприятий подготовили культурные площадки Москвы ко Дню защиты детей. Об этом 31 мая сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, москвичей и гостей города ждут командные игры, концерты, спектакли и кинопоказы. Праздничные события будут проходить в период с 1 по 4 июня.

«В разных районах города запланировано больше 140 мероприятий. Приглашаем детей и их родителей на экскурсии, спектакли, творческие и спортивные занятия», — сказала Сергунина.

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