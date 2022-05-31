Москва, , 12:26 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов направил главе правительства России Михаилу Мишустину письмо по работе таможни и перемещению грузов в Донбасс, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

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"Направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу работы таможни и перемещения грузов из России в Донбасс», — сообщил Миронов.

У парламентариев «очень большие претензии к таможне».

«Всем миром» собираем на рации и бронежилеты, а наша доблестная таможня ерундой занимается, грузы не пропускает. Они там свои правила придумывают, в бирюльки играют, ссылаются на какие-то таможенные правила, но в этих правилах не было специальной военной операции», — указал депутат Госдумы.

Ранее в Госдуме обращали внимание на то, что поступают тысячи обращений, где люди жалуются на работу таможни.

Вместе с тем депутат Госдумы Евгений Попов («Единая Россия») сообщил о том, что «есть положительные сдвиги по конкретным кейсам и в целом по механизму для перемещения гуманитарной помощи».

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