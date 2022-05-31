Донецк, 31 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. НАТО причастно к военным преступлениям украинских силовиков против населения Донбасса. Школы в Донецкой и Луганской Народных Республиках обстреливаются из нового вооружения, заявил глава ДНР Денис Пушилин 31 мая в эфире «Соловьев Live».

Никита Третьяков ИА REGNUM Лицей № 5 города Донецка после обстрела ВСУ

По его словам, когда в противостоянии участвуют военные, это одно дело. Погибают и получают ранения люди с оружием в руках. Но наносить удары по частным домам, школе, детскому саду — варварство.

«Они соучастники тех военных преступлений, которые совершаются сейчас вооруженными формированиями Украины», — подчеркнул Пушилин.

При обстрелах украинские военные используют американские гаубицы, добавил он. Много мирных граждан погибло в обеих республиках Донбасса за последние дни.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая ВСУ обстреляли три школы в Донецке, в результате погибли пять человек, ещё 16 получили ранения.

Читайте также: Понедельник начинается со смерти: школы Донецка под прицелом ВСУ