Стокгольм, 31 мая 2022, 12:32 — REGNUM В ближайшем будущем жители Европы столкнутся с ситуацией, при которой им придется долгое время жить по разные стороны нового «Железного занавеса» в условиях второй холодной войны. Об этом 31 мая заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, выступая в Академии военных наук, передает новостная служба ТТ.

Петер Хультквист
Петер Хультквист
Government.se

По его словам, предыдущая оборонная политика Швеции была неправильной.

«То, что мы видим сейчас, очень ясно показывает, что стратегический тайм-аут, который у нас был пару лет назад, был большой ошибкой и был основан на наивности», — признал Хультквист.

Министр обороны страны также объявил, что Швеция направит на Украину еще больше вооружения и техники. Однако, подчеркивают журналисты, Хультквист не стал уточнять, о чем конкретно идет речь.