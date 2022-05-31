Стокгольм, , 12:32 — REGNUM В ближайшем будущем жители Европы столкнутся с ситуацией, при которой им придется долгое время жить по разные стороны нового «Железного занавеса» в условиях второй холодной войны. Об этом 31 мая заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист, выступая в Академии военных наук, передает новостная служба ТТ.

Петер Хультквист Government.se

По его словам, предыдущая оборонная политика Швеции была неправильной.

«То, что мы видим сейчас, очень ясно показывает, что стратегический тайм-аут, который у нас был пару лет назад, был большой ошибкой и был основан на наивности», — признал Хультквист.

Министр обороны страны также объявил, что Швеция направит на Украину еще больше вооружения и техники. Однако, подчеркивают журналисты, Хультквист не стал уточнять, о чем конкретно идет речь.