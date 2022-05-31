Астрахань, 31 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. В Астрахани бывший сотрудник медико-санитарной части № 30 ФСИН России предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

По версии следствия, работник медсанчасти в исправительной колонии № 10 незаконно передал осужденному два мобильных телефона и за это получил от него 27 тысяч рублей.

Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд.