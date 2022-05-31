Симферополь, 31 мая 2022, 12:25 — REGNUM Жители Симферополя выступили против переименования улиц Карла Маркса и Шмидта в крымской столице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая сообщил председатель совета регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Республике Крым Степан Кискин.
В реготделение партии поступило два коллективных обращения от жителей этих улиц. Крымское отделение партии поддержало жителей, и также выступило с открытым обращением к президенту РФ Владимиру Путину с призывом содействовать отмене решения Симферопольского городского совета о переименовании советских названий центральных улиц. Решение горсовета Симферополя в партии назвали одиозным.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая депутаты городского совета Симферополя согласовали решение о переименовании двух улиц крымской столицы — улице Карла Маркса решили вернуть название Екатерининской, а улице Шмидта — Потёмкинской.
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