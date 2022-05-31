Симферополь, 31 мая, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Жители Симферополя выступили против переименования улиц Карла Маркса и Шмидта в крымской столице. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая сообщил председатель совета регионального отделения социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Республике Крым Степан Кискин.

Иван Шилов ИА REGNUM Симферополь

В реготделение партии поступило два коллективных обращения от жителей этих улиц. Крымское отделение партии поддержало жителей, и также выступило с открытым обращением к президенту РФ Владимиру Путину с призывом содействовать отмене решения Симферопольского городского совета о переименовании советских названий центральных улиц. Решение горсовета Симферополя в партии назвали одиозным.

«Граждане считают данное решение противоправным, так как принятие такого решения без согласования с жителями указанных улиц. По мнению местных жителей, переименование улиц понесет для них финансовые и временные затраты. Им необходимо будет переоформлять документы на недвижимость, собирать различные справки. Кроме того, граждане считают, что переименование улиц влечет за собой порождение конфликта в Крыму на исторической почве», — говорится, в частности, в открытом обращении.

«Сейчас, когда идет специальная военная операция, мы не хотим, чтобы Симферополь уподоблялся Украине, где распространяется повальное переименование советских названий улиц», — говорят жители улиц Карла Маркса и Шмидта в обращениях», — приводят мнение жителей в партии, отмечая, что переименование улиц происходит в «в стиле декоммунизации по-бандеровски».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая депутаты городского совета Симферополя согласовали решение о переименовании двух улиц крымской столицы — улице Карла Маркса решили вернуть название Екатерининской, а улице Шмидта — Потёмкинской.