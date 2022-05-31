Донецк, 31 мая, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел попали Макеевка и Еленовка. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 11:20 украинские войска обстреляли Червоногвардейский район Макеевки, выпусти пять ракет из БМ-21 «Град».

В 11:35 из Новомихайловки обстреляна Еленовка, выпущено три снаряда калибра 152 мм.