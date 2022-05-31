Брюссель, , 12:26 — REGNUM Лидеры ЕС разошлись во мнениях относительно того, стоит ли включать газовое эмбарго в новый пакет санкций против России, сообщает 31 мая Financial Times.

Кая Каллас FinnishGovernment

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 31 мая настаивала на обсуждении вопроса об ограничении импорта газа как способа нанести дополнительный ущерб российской экономике, но признала, что отстоять это будет политически трудным.

Выступая перед журналистами в преддверии саммита в Брюсселе, она сказала: «Я думаю, что газ должен быть в седьмом пакете [санкций], но я также и реалистка. Я не думаю, что он туда войдет».

Каллас заявила, что страны — члены ЕС не будут обсуждать этот вопрос на сегодняшней встрече и предупредила, что согласование дальнейших санкций будет «политически трудным», поскольку новые меры потенциально могут затронуть не только экономику России, но и простых европейских граждан.

«С газом гораздо сложнее, чем с нефтью, но все остальные санкции будут еще сложнее, потому что до сих пор они вредили только россиянам, а теперь влияют и на европейцев», — добавила она.

Ее коллега, канцлер Австрии Карл Нехаммер подчеркнул, что запрет на импорт газа не является предметом дебатов.

«Российскую нефть гораздо легче заместить, — заявил он. — Газ — совсем другое дело, поэтому газовое эмбарго не будет обсуждаться в рамках следующего пакета санкций».

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