Москва, 31 мая, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Бывшая компания McDonald’s подала заявки на регистрацию трёх новых брендов. Об этом 31 мая сообщает агентство «Москва» со ссылкой на соответствующие документы.

Дарья Драй ИА REGNUM Ресторан McDonald’s на улице Большой Морской в Петербурге

Согласно заявкам в Роспатент, сеть быстрого питания рассматривает следующие названия — «Это он», «Точно он» и «Компас». Компания сможет под этими товарными знаками продавать и производить сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри и креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки. Под брендами ещё можно открывать закусочные, бары, кафе и рестораны с едой на вынос.

Ранее бывший McDonald’s подавал заявки на регистрацию ещё четырёх брендов — «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».