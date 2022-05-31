Тбилиси, , 12:21 — REGNUM Реальный рост ВВП Грузии в апреле 2022 года был на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом 31 мая года сообщает Национальная служба статистики (Грузстат).

Экономика Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным ведомства, общий рост ВВП за четыре первых месяца года составил 10,8%. Рост был в сфере услуг логистики, гостинично-ресторанном бизнесе, сфере услуг ЖКХ, финансово-страховой деятельности, в области развлечения и отдыха, искусстве, а также в добывающей промышленности.

Спад темпов экономического развития был зафиксирован в строительной отрасли, научной деятельности и в торговле.

Стоит отметить, что темпы роста ВВП Грузии в апреле сильно упали. В марте этот показатель был выше почти в пять раз и составлял 10,6%.

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