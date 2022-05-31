Тбилиси, 31 мая, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Реальный рост ВВП Грузии в апреле 2022 года был на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом 31 мая года сообщает Национальная служба статистики (Грузстат).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

По данным ведомства, общий рост ВВП за четыре первых месяца года составил 10,8%. Рост был в сфере услуг логистики, гостинично-ресторанном бизнесе, сфере услуг ЖКХ, финансово-страховой деятельности, в области развлечения и отдыха, искусстве, а также в добывающей промышленности.

Спад темпов экономического развития был зафиксирован в строительной отрасли, научной деятельности и в торговле.

Стоит отметить, что темпы роста ВВП Грузии в апреле сильно упали. В марте этот показатель был выше почти в пять раз и составлял 10,6%.