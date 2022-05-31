Москва, , 12:21 — REGNUM Необходимо отказаться от коммерческого и бухгалтерского подхода к развитию Калининградской области. Об этом заявил 31 мая в ходе своего выступления на круглом столе «Калининградская область в окружении врагов» в пресс-центре ИА REGNUM главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров.

Модест Колеров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нами движет чувство острой государственной тревоги», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил о недавнем заявлении премьера Польши о русофобии как консенсусе внутри польского общества, решении парламента Литвы признать Россию террористическим государством и стремлении Швеции и Финляндии подать заявку на вступление в НАТО.

«Мне не нравится «расслабуха». Мне не нравится недооценка угрозы. И мне не нравится коммерческий, бухгалтерский поход к проблеме развития региона. В нынешних условиях такой подход должен быть категорически отвергнут», — подчеркнул Колеров.

Эксперт напомнил, что Калининградская область находится в полном окружении НАТО

Он также заявил, что для будущей Балтийской АЭС изначально планировалось два реактора, так как в качестве задачи ставилось не достижение энергетической безопасности региона, а коммерческая выгода, связанная с поставками электроэнергии в Литву и Польшу. «Если вам некуда девать избыточную электроэнергию, у вас есть база Балтийского флота», — подчеркнул Модест Колеров.