Москва, , 12:21 — REGNUM Ход реализации договорённостей по Нагорному Карабаху рассмотрели президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев во время телефонного разговора. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Ильхам Алиев Иван Шилов © ИА REGNUM

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны. Лидеры рассмотрели ход реализации договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Отмечается, что обсуждение прошло «с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций».

Алиев информировал Путина о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, которая состоялась 22 мая в Брюсселе.

Также были обсуждены актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области. Лидеры условились продолжать регулярные контакты на различных уровнях.

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