Казань, 31 мая, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Татарии за сутки выявили 118 случаев заражения коронавирусом, накануне заболел 121 человек. В стационары с ковидом доставили за минувший день 71 пациента, сообщает 31 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в регионе зарегистрировано 150 075 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 145 294 пациента, скончались 1995 человек. За сутки выписали 148 пациентов, умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии первым компонентом вакцины от COVID-19 привиты 2,5 млн жителей, вторым — 2,2 млн человек.

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