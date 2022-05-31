Сыктывкар, , 12:19 — REGNUM В Коми возбуждено уголовное дело о незаконной ловле рыбы на территории национального парка «Югыд Ва», сообщает прокуратура республики.

Река Кожим — северная граница НП «Югыд ва» (сс) Цимбалистый Дмитрий Петрович

Из материалов дела следует, что в июле 2021 года на реке Подчерье установлен факт браконьерского вылова 18 особей европейского хариуса, совершенного одним из туристов при помощи спиннинговой удочки. Видеозапись об этом мужчина выложил в сеть Интернет. При этом турист был предупрежден о том, что ловля рыбы на территории парка запрещена.

Расследование уголовного дела находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в России браконьеров планируют ловить с помощью дронов.