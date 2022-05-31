Донецк, , 12:24 — REGNUM В Донецке из-за обстрелов со стороны украинских силовиков стало более опасно, чем в Мариуполе. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил 31 мая в эфире Соловьев Live.

Мариуполь Никита Третьяков © ИА REGNUM

По его словам, нужно сделать всё для обеспечения безопасности городов в ДНР и ЛНР. Сейчас наблюдается определённый парадокс: в Мариуполе стало безопаснее.

«Мариуполь сейчас более безопасный населенный пункт, нежели Донецк», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР заявил, что правоохранители собрали достаточное количество материалов для трибунала над боевиками с «Азовстали». Этот процесс будет максимально открытым, в том числе для представителей западных стран.

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