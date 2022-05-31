Магас, 31 мая, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Прокуратура Ингушетии проводит проверку по факту инцидента с ружьем, в результате которого погиб малолетний ребенок. Выстрел в семилетнего мальчика совершил его восьмилетний товарищ. Раненого ребенка спасти не удалось. По данному факту Назрановским следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по региону возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили 31 мая в пресс-службе прокуратуры по региону.

Стрельба из ружья

Ранее сообщалось, что 27 мая восьмилетний ребенок, находясь у себя дома в селе Али-Юрт, устроил игру со своим соседом с пневматическим ружьем, которое хранилось в его домовладении. Случайно он выстрелил в грудь сверстника, от чего тот получил ранение. Мальчик скончался при доставлении в больницу.

Прокуратура установит причины и условия произошедшего, а также даст оценку действиям взрослых, не проконтролировавших поведение детей, в результате чего наступила смерть одного из них.