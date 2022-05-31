31 мая 2022 | Время чтения 5 мин

Дело не в том, чего хотят США; речь идет о будущем Украины после окончания конфликта. Хорошо это или плохо, но Россия, с нынешним руководством или без него, всё равно останется ее соседом.

Александр Белов, , 13:48 — REGNUM Если судить по последним заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, создается впечатление, что он стремится к переговорам по прекращению конфликта в своей стране. Тем не менее, если учесть, что США играют столь важную роль в конфликте, у Вашингтона достаточно рычагов влияния, чтобы решить, когда и как Украина вступит в мирные переговоры. Однако здесь не до конца ясно то, какие цели преследует Вашингтон, пишет Йорген Орстрём Меллер в статье, вышедшей 30 мая в The National Interest.

Одной левой! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Большинство наблюдателей изначально полагали, что США, поставляя военную помощь, вмешались в этот конфликт с тем, чтобы защитить Украину, выдавить российские войска с территории республики и не дать Москве одержать победу. Теперь оказывается, что это не так. Во время встречи в Киеве с Зеленским, которая состоялась 25 апреля 2022 года, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что надеется, что поражение России на Украине удержит ее руководство от повторения таких действий в других местах. Таким образом, американская стратегия, по-видимому, направлена на то, чтобы использовать российскую спецоперацию для достижения геополитической цели США: полностью ослабить Россию. Это совсем другая цель, и интересно, как к этому относятся украинцы. Такая цель подразумевает конфликт на истощение с большими потерями, которые должны нести украинцы, а не американцы.

Заявление Остина вряд ли способствует переговорам о прекращении конфликта. Более того, его слова могут быть использованы для укрепления российского лидера: любая оппозиция его действиям будет объявлена непатриотической.

Для Соединенных Штатов, возможно, было бы разумнее заявить, что хотя Россия должна уйти с Украины, окончание конфликта даст Москве возможность воссоединиться с международным сообществом. Некоторые российские граждане, возможно, не забыли, что с 1997 по 2014 год группа крупных индустриальных стран G7 фактически была G8 (потому что Россия была ее членом). Им следует напомнить, что не Россия, а нынешняя российская политика привела к такому отчуждению.

Главы государств G8.2006 Kremlin.ru

В связи с этим Меллер призывает США не выдвигать к Москве требований о безоговорочной капитуляции. Столь же опрометчивым является заявление Генри Киссинджера от 24 мая 2022 года на встрече в Давосе о том, что «в идеале разделительной линией должен быть возврат к прежнему статус-кво». Судя по всему, подразумевается, что конфликт должен закончиться тем, что Россия останется во владении территорией в Донбассе, которую она удерживала до 24 февраля 2022 года.

Немногие переговоры привели к взаимоприемлемой позиции, если одна из сторон еще до того, как две противоборствующие стороны сядут за стол, пойдет на серьезные уступки. Россия и Путин будут знать, что они уже получили территорию, которую они занимали до начала конфликта, и, следовательно, начнут с того, что будут просить еще — возможно, большую часть юга Украины на побережье Чёрного моря плюс признание присоединения Крыма.

При таком сценарии Зеленский начнет осознавать, что Соединенные Штаты — если администрация Джо Байдена последует совету Киссинджера — уже подарили России большую часть его страны. Как он может тогда выпутаться из переговоров с результатом, с которым его население может жить после такой энергичной защиты? Уступки должны быть предложены только в том случае, если они могут положить конец конфликту с приемлемым результатом. Поэтому Зеленский совершенно прав, снова и снова заявляя, что его цель — восстановление территориальной целостности Украины, в том числе в вопросе Крыма.

Только такая позиция обеспечивает начало переговоров с равноправной позиции. Переговоры могут закончиться территориальными уступками со стороны Украины, но если так, то они будут решаться исходя из того, что чувствуют и на что согласились украинцы. Это суть переговоров, и она не должна быть отдана России априори, поскольку Россия должна платить за любые уступки, которые Украина ставит на стол. Если нет, то переговоры ведет только одна сторона стола.

Переговоры по урегулированию конфликтов, более или менее сопоставимых с украинским, не начинаются до тех пор, пока не будет соблюдено одно из двух условий: либо одна из сторон признает поражение, либо обе окажутся слишком истощены и посчитают, что цена продолжения противостояния перевешивает любые неприятные уступки, на которые придется пойти.

Ни одно из этих условий не выглядит сейчас насущным, а это означает, что конфликт, вероятно, будет продолжаться еще какое-то время. Соединенные Штаты и ЕС должны сделать все, чтобы Украина и впредь могла противостоять российской армии. В противном случае исход будет определяться на односторонних переговорах, в которых главную роль будет играть Россия.

Военная помощь Украине от США (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

И Соединенные Штаты должны сопротивляться искушению превратить конфликт из чего-то вокруг Украины и ее суверенитета в геополитическую проблему, используемую для достижения американских целей. Конфликт в стране должен по-прежнему вращаться вокруг того, что хорошо для Украины, а не для США.

Очевидно, что главная цель президента, руководства и населения Украины — вытеснить Россию из страны. Но они также должны избегать противостояния, из-за которого страна превратится в пустыню. Ее инфраструктура должна быть сохранена, сельская местность заселена и возделана, города и поселки не должны лежать в руинах. Что хорошего в победе, если она похожа на выплескивание ребенка вместе с водой?

Зеленский это понимает. Вот почему он призывает к переговорам, а не просто к продолжению конфликта. Он идет по натянутому канату, чтобы сплотить людей, стоящих за ним, для продолжения конфликта и стремления к переговорам. Соединенные Штаты и ЕС должны сделать всё возможное, чтобы оставить его варианты открытыми. Дело не в том, чего они хотят; речь идет о будущем Украины после окончания конфликта. Хорошо это или плохо, но Россия, с нынешним руководством или без него, всё равно останется ее соседом.