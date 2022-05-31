Владивосток, 31 мая 2022, 12:17 — REGNUM Добытчики краба в России заявили, что из-за введённых США санкций будут вынуждены приостановить свою деятельность, написал «Ъ”.
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На США и Европу приходилась почти половина экспорта краба. Запрет на импорт продукции из России вступает в силу только 23 июня, но уже сейчас компании столкнулись с трудностями отгрузки продукции за границу из-за разрушенной логистики.
Сбыть товар на внутренний рынок также не представляется возможным из-за существующих в России жестких требований по содержанию природного мышьяка в переработанном мясе краба.
«Наше законодательство, в отличие от США и ЕС, не отделяет природный безвредный мышьяк от химического и ограничивает его содержание в продукции в крайне низком количестве», — сказал гендиректор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.
Азиатские страны предпочитают покупать живого краба, а добытчики, которые ранее поставляли в США краба в рассольной заморозке, а в Европу варено-мороженного, не имеют возможности быстро переориентировать свое оборудование на предпочтения Азии. Да и для переоснащения, по мнению экспертов, необходимо импортное оборудование.
Пока крабовая продукция складируется, но уже в августе хранить такие объёмы будет негде, поэтому добытчики заявили о возможной приостановке деятельности.
В Росрыболовстве отметили, что проблема с экспортом краба есть, но поводов для приостановки промысла — нет. Сейчас ведётся поиск альтернативных рынков сбыта. Отмечается, что объём экспорта рыбы и морепродуктов в страны вне ЕАЭС с января по март вырос на 40%.
Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Камчатского края Владимир Солодов посетил гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» — жители и гости столицы смогут попробовать рыбу и морепродукты со всей страны: черноморскую барабульку, дальневосточную корюшку, байкальского омуля, мурманских камбалу и палтуса, астраханских карася и карпа, якутского муксуна, приморскую горбушу, а также олюторскую сельдь и краба с Камчатки.