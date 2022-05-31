Макеевка, ДНР, , 12:16 — REGNUM В результате обстрела со стороны украинских нацистов города Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибла девочка. Об этом 31 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В результате обстрела ВФУ в Макеевке, по ул. Береговой, погибла девочка 2017 года рождения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России во время обследования катакомб под заводом «Азовсталь» обнаружили фургон с заминированными 152 трупами украинских боевиков, Москва в ближайшее время передаст Киеву тела боевиков.