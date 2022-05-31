Россия передаст Киеву обнаруженные на «Азовстали» тела боевиков ВСУ
Москва, 31 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы России во время обследования катакомб под заводом «Азовсталь» обнаружили фургон с заминированными 152 трупами украинских боевиков, Москва в ближайшее время передаст Киеву тела боевиков. Об этом 31 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Конашенков добавил, что никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с «Азовстали» Москве не поступало. Более того, во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел.
Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины, заключил он.