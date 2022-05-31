Москва, 31 мая, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Вооруженные силы России во время обследования катакомб под заводом «Азовсталь» обнаружили фургон с заминированными 152 трупами украинских боевиков, Москва в ближайшее время передаст Киеву тела боевиков. Об этом 31 мая заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

«В ходе обследования в Мариуполе подземных сооружений металлургического комбината «Азовсталь», где укрывались сдавшиеся в плен нацисты украинского формирования «Азов», российскими военнослужащими был обнаружен изотермический фургон. В фургоне с неработавшей системой охлаждения были складированы 152 тела погибших боевиков и военнослужащих ВСУ. Напомню, что командование «Азова» перед сдачей в плен, публично обращалось к Зеленскому забрать тела погибших, чтобы семьи смогли захоронить их на подконтрольной киевскому режиму территории», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что никаких запросов со стороны Киева о получении тел погибших с «Азовстали» Москве не поступало. Более того, во время обследования фургона российские саперы выявили установленные под телами погибших украинских военнослужащих четыре мины. Совокупная масса взрывчатого вещества в них была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков тел.

«По результатам допросов пленных боевиков «Азова» установлено, что минирование тел было проведено по прямому указанию из Киева. Цель провокации — обвинить Россию в намеренном уничтожении останков тел и не допустить их вывоза для передачи родственникам, чтобы спасти политическую «репутацию» киевского режима и лично Зеленского», — добавил Конашенков.

Российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины, заключил он.