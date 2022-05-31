Вена, 31 мая, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Евросоюз не будет обсуждать эмбарго на поставки российского газа, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

bundeskanzler. at Федеральный канцлер Карл Нехаммер

По его словам, Евросоюз не будет обсуждать эмбарго на газ из России в седьмом пакете санкций.

«Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня: эмбарго на газ обсуждаться не будет, это ясно дал понять и Олаф Шольц», — сказал австрийский канцлер.

Он пояснил, что дела с поставками природного газа обстоят иначе, чем с нефтью, которую легче заменить.