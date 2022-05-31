31 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление верховного представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюзу нужно достичь договоренности с Россией о вывозе с Украины 20 млн тонн пшеницы.

Оксана Переможенко, , 13:49 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу нужно достичь договоренности с Россией о вывозе с Украины 20 млн тонн пшеницы.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление дипломата обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что вывоз зерна может спровоцировать голод на Украине, и Запад не думает о том, что будет с жителями Украины.

«А чего не с Зеленским? Он же самый влиятельный в этом году!» — отреагировал Иван К.

«Голодомор на Украине всё ближе», — написал Konstantin K.

«Хороший европеец — голодный европеец», — иронизирует Paul.

«Ешьте капитализацию Apple и ценные бумаги с бирж», — с сарказмом добавил Влад.

«Потом будут вещать, что голодом их Россия морила», — пишет Екатерина.

«Кто о чем, а вшивый о бане. Бизнес, и больше ничего. С паршивой овцы — хоть клок», — написал Tymmy.

«Надо нормандский формат или «формулу Штайнмайера» создать и лет 8 вести переговоры», — шутит 2222.

«Голод — не тётка, да, Европа?» — смеется Ak 15.

«Так, а что, теперь для ЕС Владимир Владимирович — глава Украины?» — недоумевает Елена.

«Активы верните, а потом будет разговор о еде», — отметила Людмила.

«Это тот, который грозится обвалить экономику России? Договариваться решил? Типа, вот тут мы вам нагадим, а вы нам помогите? Нормально, чего…» — пишет Екатерина.

Порт Одессы George Chernilevsky

«Кушать захотели, про Россию-матушку вспомнили», — написала Татьяна.

«Пусть перестанут поставлять оружие на Украину, а потом поговорим», — добавила Инна.

«Обойдутся», — отреагировала Галина.

«Простите! А не оно ли хотело на полях сражений отношения выяснять? Тогда оптимально: приди и возьми», — комментирует новость один из участников обсуждения.

«Обойдутся и без пшеницы… Сейчас отдадим, потом что народ на освобожденных территориях будут есть?» — задалась вопросом Марина.

«Что значит «договориться с Россией и вывезти все запасы зерна»? А украинцы что кушать будут? Посевная-то практически сорвана… Если Зеленский ни о чём не думает, значит, надо думать тому, у кого есть мозг», — отметила Helen.

«Вечером снимаете санкции, утром разговариваем про зерно. Утром снимаете, вечером разговариваем. Ничего личного», — с сарказмом добавила Галина.

«Пусть американцы его теперь кормят…» — пишет Helen Y.

«Предлагаю отгрузить им 20 миллионов тонн металлолома их же оружия… Пусть железки грызут», — иронизирует Анна С.

«Украину никто даже не спрашивает! Всё поделено между партнерами», — добавил easy breezy.

«Вы — «агрессоры». Поэтому дайте зерна и газа», — с сарказмом написала Ирина Викторовна.

«А ещё Западу нужен доступ в порт, чтобы доставить в Одессу большую партию оружия», — подытожил alekZz.