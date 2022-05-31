Москва, 31 мая, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Не поддерживают инициативу об ограничении работы продуктовых гипермаркетов по выходным дня 50% жителей России, поддерживают — 43%. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Sergey Konegen Гипермаркет

Чаще в поддержку идеи ограничить работу гипермаркетов в пользу фермерских хозяйств высказываются жители сел (53%), Северо-Кавказского федерального округа (54%) и граждане, не посещающие гипермаркеты (48%).

Негативно к ограничению работы гипермаркетов относятся жители Москвы и Санкт-Петербурга (63%) и молодежь 18–24 лет (59%). Несмотря на востребованность гипермаркетов среди людей 25–34 лет, мнения разделились: 46% поддерживают инициативу, 49% — нет.

Телефонный опрос проведён 24 мая 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, покупают продукты питания в гипермаркетах 83% жителей РФ, фермерские рынки — 61%.

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