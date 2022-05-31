Лондон, , 12:10 — REGNUM Вопросы к программам финансовой и военной поддержки киевского режима в рамках конфликта на Украине возникают у жителей стран Запада. Об этом 31 мая заявила журналист-расследователь из Великобритании Ванесса Били.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметила в беседе с RT Били, возможности ВСУ после поставок им западного оружия являются несоответствующими тому, в чем население западных стран пытаются убедить их правительства.

Также она добавила, что наёмники на Украине рассказывают, что им выдали для ведения боевых действий неработающее и некачественное оружие, из-за чего возникает вопрос, где окажется хорошее западное оружие — только ли у ультранационалистических украинских батальонов или оно попадет в другие страны.

«У ряда людей на Западе возникают вопросы относительно вложений в войну, выиграть которую для них невозможно. Ни США, ни Великобритания, ни какая-либо другая страна, другое натовское государство никак не могут гарантировать надлежащую реализацию этих огромных финансовых пакетов и полной отчетности перед обществом в этих странах, то есть перед теми, кто эти деньги предоставляет», — сказала журналист-расследователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что ещё 38 пунктов управления украинских войск было уничтожено в результате действий российских ракетных войск и артиллерии в течение суток.