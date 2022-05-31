Симферополь, , 12:09 — REGNUM Несколько десятков улиц, а также семь пригородных сёл Симферополя останутся без воды почти на сутки 1 и 2 июня, причина — ремонт сетей. Об этом сообщило предприятие «Вода Крыма».

Вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ремонтные работы планируется проводить на сетях холодного водоснабжения в районе Аянского гидроузла. Подача холодной воды будет ограничена с 22:00 1 июня и до 20:00 2 июня.

Под ограничения попадает микрорайон Марьино — улицы Беспалова, Первомайская, Гончарова, Ломоносова, Генерала Родионова, Лескова, Радищева, проспект Вернадского, Рылеева, Пирогова, Мира, Хохлова, Перовской, Щаденко, Труда, Родниковая, Зои Рухадзе, Брестская, Промышленная, Водника и ряд других улиц и переулков. Также подача холодного водоснабжения будет ограничена в селах Заречное, Доброе, Пионерское, Лозовое, Андрусово, Украинка, Кирпичное и ряде улиц Симферополя.

Отметим, что утром 31 мая в Симферополе без воды из-за аварии остались четыре улицы, ведутся ремонтные работы.