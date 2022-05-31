Москва, 31 мая, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Госдуме надеются на оперативное внесение правительством законопроекта о штрафах за утечки персональных данных.

geralt Персональные данные

«Надеюсь, правительство оперативно согласует и внесёт эту инициативу, как можно быстрее», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») в телеграм-канале.

Минцифры предлагает кратно увеличить штрафы за утечку персональных данных более, чем 1 тыс. человек.

Так, согласно поправкам, для должностных лиц штраф может составить от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Для юрлиц и ИП санкции предусматривают 1% от совокупной выручки за год (но не менее 3 млн рублей).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, широкий резонанс получили факты утечек баз данных «Яндекс. Еды» и Delivery Club.