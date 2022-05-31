Канны, Франция, , 12:09 — REGNUM Диджей Diplo (Томас Пенц) пожаловался, что его не пустили на вечеринку в Каннах (Франция), на которой он должен был работать. Об этом 30 мая пишет Page Six.

Диджей Diplo Скриншот с YouTube

«Меня пригласили стать диджеем на вечеринке на яхте в Каннах, но служба безопасности не пустила меня», — рассказывает музыкант. «К счастью, мимо проходил владелец… В следующий раз попрошу добавить меня список гостей», — поделился Diplo.

Ранее некая женщина обвинила Diplo в распространении интимных видео с её участием, на запись которых она не давала своего согласия. Артист опроверг эти заявления, добавив, что его давно преследует фанатка, которая «одержима» им.

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