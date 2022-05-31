Архангельск, , 12:09 — REGNUM Главврача Архангельской областной детской клинической больницы оштрафовали на две тысячи рублей из-за нарушения санитарных требований в инфекционном отделении, сообщает региональная прокуратура.

Инфекционное отделение в детском лагере Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР

«При обследовании инфекционного отделения установлено, что в помещениях отсутствует централизованное горячее водоснабжение, имеются дефекты отделки и повреждения покрытия стен, площадь медицинских боксов не соответствует нормативам», — сообщили в ведомстве.

По указанным фактам прокуратурой города главному врачу медицинской организации внесено представление, а также вынесено постановление о возбуждении в отношении него дела об административном правонарушении, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В целях обеспечения горячего водоснабжения медицинской организацией заключены договор на устройство насоса, а также контракт на проведение ремонта в инфекционном отделении.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Архангельской области выделят на ремонт здания инфекционного отделения детской областной больницы почти 84 млн рублей.