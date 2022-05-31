Москва, 31 мая, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону ход реализации договорённостей по Нагорному Карабаху, передаёт 31 мая сайт Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Владимир Путин

В частности, лидеры государств обсудили вопросы, связанные с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций.

Также Алиев рассказал Путину о встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе 22 мая.

Лидеры подтвердили настрой на дальнейшее углубление стратегического партнерства РФ и Азербайджана и обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области.