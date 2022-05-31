Брюссель, , 12:06 — REGNUM Евросоюзу необходимо «сделать паузу» с введением антироссийских санкций, заявил премьер Бельгии Александр де Кроо.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, Европейскому союзу необходимо посмотреть на последствия уже принятых мер, и для этого нужно «сделать паузу» в принятии новых огрничений.

Ранее в Евросоюзе согласовали введение частичного нефтяного эмбарго, разблокировав введение шестого пакета антироссийских санкций. В него может войти также отключение от SWIFT трёх банков из России, в том числе Сбербанк.