Брюссель, 31 мая 2022, 12:06 — REGNUM Евросоюзу необходимо «сделать паузу» с введением антироссийских санкций, заявил премьер Бельгии Александр де Кроо.
По его мнению, Европейскому союзу необходимо посмотреть на последствия уже принятых мер, и для этого нужно «сделать паузу» в принятии новых огрничений.
Ранее в Евросоюзе согласовали введение частичного нефтяного эмбарго, разблокировав введение шестого пакета антироссийских санкций. В него может войти также отключение от SWIFT трёх банков из России, в том числе Сбербанк.