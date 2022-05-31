Пенза, 31 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. В Пензенской области подтвердили ещё 43 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели за сутки 76 человек. В стационары госпитализировали 11 ковид-пациентов, сообщает 31 мая общероссийский оперативный штаб.

Пациент

Всего по области зарегистрировано 186 819 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 180 430 пациентов, скончались 5904 человека, в том числе трое — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области вакцинацию первым компонентом препарата «Гам-Ковид-Вак-М» прошли 1873 подростка, полностью завершили иммунизацию 1710 человек.

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