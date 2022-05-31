Санкт-Петербург, , 12:13 — REGNUM В Санкт-Петербурге оштрафовали за чрезмерную тонировку стёкол автомобилей более 8 тыс. водителей, сообщили 31 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Тонированный автомобиль (сс)Tim Krauss

С приходом лета в городе на Неве традиционно увеличивается количество машин с глухой тонировкой, хотя в нормативных документах четко прописано, на сколько непрозрачными могут быть стекла в автомобилях.

Только в рамках плановой работы, с начала года, в Петербурге дорожные инспектора выявили 8 282 автовладельцев, транспортные средства которых были излишне затонированы. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена»).

«Почти 200 автовладельцев «удостоились» особого внимания сотрудников ДПС — административного протокола за невыполнение законных требований полиции (статья 19.3 КоАП РФ). Это так называемые «повторники»: водители, которые второй раз попались полиции на «тонированных» авто. Как результат: спецстоянки ГИБДД пополнились 190 автомобилями, а 38 автовладельцев сели «за решетку» — получили административный арест», — рассказали в пресс-службе полиции, указав, что борьба с тонировкой стоит на особом контроле у руководства Главка.

Столь пристальное внимание к нарушению в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти объясняют тем, что чрезмерная тонировка, значительно ухудшая обзор, может стать причиной повышенной аварийности на дорогах.

Напомним, согласно ГОСТ 33 997-2016, светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. Для транспортных средств, оснащенных броневой защитой, этот показатель должен составлять не менее 60%. Запрещается зеркальная и цветная тонировка. На лобовом стекле допускается использование сверху узкой полосы, шириной не более 140 мм.

При выявлении нарушения, связанного с излишней тонировкой, грозит административное наказание в соответствии с частью 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 500 рублей. При повторном нарушении грозит штраф до 1 тыс. рублей или 15 суток ареста за невыполнение требований сотрудника ГИБДД.