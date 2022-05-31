Абакан, 31 мая, 2022, 12:03 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено шесть случаев COVID-19, выздоровели 25 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в правительстве республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Новые случаи заражения выявлены в Абакане (четыре), Абазе и Алтайском районе (по одному). Всего с начала 2022 года в Хакасии подтверждено 34 044 случая COVID-19.

Амбулаторно на сегодняшний день лечится 71 (+4) ковид-пациент, в стационаре — 51(-10). Двое заболевших — на ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая в Хакасии было подтверждено восемь случаев заражения коронавирусом, выздоровели два человека.