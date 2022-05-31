Тюмень, , 12:02 — REGNUM В Тюмени 2 июня 2022 год стартует ремонт Червишевской развязки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Схема перекрытия Червишеского тракта Главное управление строительства Тюменской области

Ремонт развязок на Червишевском и Московском трактах проходит благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Первым этапом будет отремонтирована правая полоса при движении в сторону Московского тракта. Подрядчику предстоит заменить верхние слои дорожной одежды, бетонное основание и гидроизоляцию. Будут восстановлены деформационные швы.

Для осуществления работ на месяц будет перекрыто движение и на въезде с Червишевского тракта. Открыть движение на этом участке должны 1 июля. После чего подрядчики будут поочерёдно перекрывать и ремонтировать остальные полосы.

Для проезда с Червишевского тракта по обходу города Тюмени в сторону Дома обороны автомобилистам предлагается воспользоваться кольцом на пересечении с ул. Мельникайте, либо развернуться у ТЦ «Континент». Автомобилистов просят обращать внимание на знаки.