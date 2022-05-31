Алексеевка, Белгородская область, , 12:02 — REGNUM Двух уроженцев Краснодарского края задержали с поличным при перевозке наркотиков на территории Алексеевского городского округа Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 31 мая официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Колония Антон Самарский

Злоумышленники входили в состав трансграничной преступной группы, участники которой переправляли через Белгородскую область крупные партии запрещённых веществ в центральные регионы России. В момент задержания у них изъято более килограмма растительного наркотика.

Одному обвиняемому назначено девять лет лишения свободы в колонии общего режима, второй отправлен в колонию строгого режима на 11 лет.

Приговор вступил в законную силу.