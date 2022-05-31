Таллин, , 12:02 — REGNUM Программа «зеленой революции» Евросоюза должна стать поворотным моментом для миллионов людей и позволит сделать ЕС энергетически независимым. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на встрече с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленая энергетика

Как сообщила канцелярия правительства Эстонии, Каллас и фон дер Ляйен встретились, чтобы обсудить достижение климатической «Цели 55» и вопросы, связанные с Украиной.

«Достижение климатических целей — очень важное изменение, потому что мы поставили перед собой цель достижения климатической нейтральности и энергетической независимости», — заявила Каллас.

Она отметила, что «зеленая ревоолюция» — это долгосрочный процесс, но наиболее ощутимым он будет в сфере энергетики: «Мы добьемся независимости от энергоисточников России и покроем собственные потребности в энергии, защищая при этом окружающую среду. Зеленая революция — это ответ на дорогую ископаемую энергию».

Каллас и фон дер Ляйен также обсудили Украину. «Украина борется за европейские ценности и принадлежность к Европе. Мы должны дать Украине четкую надежду на то, чтобы стать страной-кандидатом в Евросоюз», — подчеркнула эстонский премьер.

Каллас добавила: «Для этого мы также должны продвигаться вперед с санкциями, которые еще больше увеличат цену происходящего для России. Пока Украина не выиграла, мы сделали недостаточно».

На встрече также обсуждалось, как поддержать страны ЕС, принимающие украинских военных беженцев, как с точки зрения затрат на прием, так и долгосрочных затрат, например, на здравоохранение и образование.