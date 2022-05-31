Ялта, Крым, , 12:02 — REGNUM Тело майора полиции обнаружено в одном из парков на территории Ялты, по предварительным данным, причиной гибели стало самоубийство.

Полиция Мвд.рф

По информации Baza, майора полиции, заместителя начальника отдела уголовного розыска одного из отделов полиции в последний раз видели утром 27 мая. Тело полицейского было обнаружено на следующий день при обходе территории парка.

По предварительным данным, причиной его гибели могло стать самоубийство.

Как уточняют РИА «Новости», по факту смерти сотрудника проводится проверка. Предсмертной записки не обнаружено.