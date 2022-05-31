Саратов, 31 мая, 2022, 12:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Саратовской области подтвердили 95 случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 108 жителей. В ковид-госпитали доставили 50 пациентов, выписали 163 человека, Обновленные данные по состоянию на 31 мая предоставил региональный оперативный штаб.

Госпиталь

Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 252 460 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 245 338 человек.

На стационарном лечении находятся 362 пациента, на амбулаторном — 912.

От последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 5967 человек, за сутки умер один инфицированный.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Госдуме с 9 марта снова заработали буфеты и столовая, которые на фоне волны «Омикрона» были закрыты с 31 января.

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