Москва, , 12:00 — REGNUM Объём наркотрафика из Афганистана в страны Туркестана в 2021 и текущем году возрос. Как заявил Владимир Кулишов, первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ России, в 2021 году объём наркотрафика из Афганистана удвоился.

Афганистан

По его словам, только в Республике Таджикистан в прошлом году было изъято 3,5 тонны наркотиков. Он добавил, что за первые несколько месяцев 2022 года эта цифра достигла 1,7 тонны.

В настоящее время ситуация в Афганистане по-прежнему остаётся сложной, сказывается присутствие в стране различных группировок международных террористических организаций, цитирует РИА «Новости» Кулишова.

«Эти условия способствуют нарастанию кризиса в Афганистане и активизации деятельности преступных группировок по производству и обороту наркотиков, а также риску проникновения международных террористов в соседние страны», — добавил он.

Он также сообщил, что российские пограничники тесно сотрудничают с таджикскими, киргизскими и казахстанскими коллегами, а в ряде случаев проводят профилактические мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.