Самара, 31 мая, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Бывшего прокурора города Сызрани обвинили в совершении коррупционного преступления. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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По версии следствия, с января по февраль 2021 года фигурант уголовного дела, который тогда занимал должность прокурора города Сызрани, направил в органы полиции материалы для решения вопроса об уголовном преследования лиц из числа руководства одной из фирм, основным направлением деятельности которой являлось оказание услуг по выдаче медицинских справок.

В материалах дела указано, что для непривлечения руководителя и учредителя фирмы к установленной законом ответственности обвиняемый предприниматель предложил им оказать содействие в решении данного вопроса путем передачи взятки обвиняемому, с которым у него были дружеские отношения.

«Согласно разработанному плану, денежные средства в размере трех миллионов рублей должны были быть переданы обвиняемому через адвоката, посредством заключения с ним фиктивного соглашения об оказании юридической помощи. При этом часть денежных средств в размере 600 тысяч рублей должны были быть переданы обвиняемого под видом аванса, оставшаяся часть — после выполнения им обязательств в полном объеме. В целях реализации задуманного, 30 июля 2021 года обвиняемый адвокат, находясь в одном из деловых центров города Тольятти, получил от взяткодателя, действовавшего в рамках оперативного эксперимента, первую часть денежных средств для последующей их передачи бывшему прокурору города Сызрань», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что довести свой умысел до конца обвиняемые не смогли, поскольку незаконную деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ России по Самарской области.

По данному факту отношении бывшего прокурора города Сызрани, адвоката и местного жителя было возбуждено уголовное дело. Материалы дела в ближайшее время будет направлены в суд для рассмотрения по существу.